«Прикрыть Минск»: Лукашенко попросил у Путина дополнительный С-400

«Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники - нет. Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть», - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров.