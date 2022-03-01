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19 часов назад

«Прикрыть Минск»: Лукашенко попросил у Путина дополнительный С-400

Вероника Полынина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к руководству России с просьбой поставить дополнительный ЗРК С-400 для прикрытия Минска и других белорусских городов с западного направления, сообщает «БелТа».

«Прикрыть Минск»: Лукашенко попросил у Путина дополнительный С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники - нет. Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть», - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров.

По его словам, комплекс С-400 – «это очень хорошее оружие». В настоящее время Белоруссия ждет поставки ЗРК и другой техники для прикрытия западной границы страны.

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Лукашенко сообщил, что необходимость укрепить западную границу возникла из-за того, что в последнее время было зафиксировано, как Польша и Литва стягивают к границе дополнительное вооружение и личный состав.

«Помните, когда я говорил, что мы не позволим русским стрелять в спину. Я имел в виду вот это», - сказал белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская армия не участвовала и не собирается участвовать в спецоперации на Украине.

В мире,Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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