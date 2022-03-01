Журналист CNN показал фото из «бункера Зеленского»

Журналист CNN рассказал, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским «в его бункере». На сообщение в твиттере корреспондента Мэттью Ченса обратило внимание РИА «Новости».
Мэттью Ченс разместил в твиттере совместный снимок с Зеленским, заявив, что побеседовал с украинским президентом «в его бункере».
В помещении, где сфотографированы Зеленский и американский корреспондент, видны колонны и большое окно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. По сообщению сторон, диалог продолжится в ближайшее время. Глава российской делегации советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».