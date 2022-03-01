Журналист CNN показал фото из «бункера Зеленского»

Журналист CNN рассказал, что поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским «в его бункере». На сообщение в твиттере корреспондента Мэттью Ченса обратило внимание РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мэттью Ченс разместил в твиттере совместный снимок с Зеленским, заявив, что побеседовал с украинским президентом «в его бункере».

В помещении, где сфотографированы Зеленский и американский корреспондент, видны колонны и большое окно.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.