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20 часов назад

В Норвегии запретят продажу алкоголя из России

Елена Прошина

В Норвегии вслед за Финляндией и Швецией запретят продажу алкоголя российского производства в связи с ситуацией на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В Норвегии запретят продажу алкоголя из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это решение принято из-за российского вторжения на Украину", - заявил представитель местной алкогольной монопольной торговой сети Vinmonopolet ("Винмонополет").

Ранее в соседних Финляндии и Швеции государственные алкогольные монополии приняли аналогичные решения.

Вино и крепкие спиртные напитки в Норвегии можно продавать в магазинах государственной алкогольной монополии Vinmonopolet, а также в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах.

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