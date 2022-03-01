В Норвегии запретят продажу алкоголя из России

В Норвегии вслед за Финляндией и Швецией запретят продажу алкоголя российского производства в связи с ситуацией на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
"Это решение принято из-за российского вторжения на Украину", - заявил представитель местной алкогольной монопольной торговой сети Vinmonopolet ("Винмонополет").
Ранее в соседних Финляндии и Швеции государственные алкогольные монополии приняли аналогичные решения.
Вино и крепкие спиртные напитки в Норвегии можно продавать в магазинах государственной алкогольной монополии Vinmonopolet, а также в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах.