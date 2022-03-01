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20 часов назад

В ДНР заявили, что уничтожен штаб группировки ВСУ "Север"

ТАССиещё 5

Командующий группировкой "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Дмитрий Красильников и многие офицеры его штаба убиты в результате совместных действий ВС РФ и Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на разведданные.

В ДНР заявили об уничтожении штаба группировки ВСУ "Север"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате успешных совместных действий Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ДНР и ЛНР сегодня был уничтожен штаб оперативно-тактической группировки "Север". Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, также среди погибших командующий ОТГ "Север" генерал Красильников", - говорится в заявлении Басурина.

Кроме того, по его данным, тяжело ранен командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Юрий Содоль и убит командир 53-й бригады полковник Дмитрий Титенко.

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По оценке Басурина, "подразделения националистов в Донецкой и Луганской областях остались без управления".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг, 24 февраля, Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В мире,Армия,Эдуард Басурин,Дмитрий Красильников,Владимир Путин,Верховный суд,
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