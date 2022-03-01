Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

Украина будет требовать у НАТО юридически обязательных гарантий безопасности в случае закрытия перспектив вступления в альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, передает ТАСС.

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Зеленский также призвал НАТО установить беспилотную зону над Украиной в качестве предупредительной меры, а не для того, чтобы вовлечь альянс в столкновение с Россией.

В том же интервью президент Украины заявил, что считает прекращение обстрелов украинских городов необходимым условием для полноценных переговоров с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. По сообщению сторон, диалог продолжится в ближайшее время. Глава российской делегации советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».