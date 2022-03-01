Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

Украина будет требовать у НАТО юридически обязательных гарантий безопасности в случае закрытия перспектив вступления в альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters, передает ТАСС.
Зеленский также призвал НАТО установить беспилотную зону над Украиной в качестве предупредительной меры, а не для того, чтобы вовлечь альянс в столкновение с Россией.
В том же интервью президент Украины заявил, что считает прекращение обстрелов украинских городов необходимым условием для полноценных переговоров с Россией.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. По сообщению сторон, диалог продолжится в ближайшее время. Глава российской делегации советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО является «красными линиями» для России, и для урегулирования конфликта на Украине необходимо соблюдение «законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса».