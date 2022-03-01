Киевляне пытаются покинуть город

Жители Киева пытаются покинуть город на поездах. Уехать на железнодорожном транспорте очень сложно — людей пускают в вагоны в порядке живой очереди. Никакой организованной эвакуации власти не проводят.

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС STRINGER/EPA/ТАСС

На кадрах, снятых очевидцам, видны люди, бегущие с вещами по перрону и толпящиеся перед дверьми поездов.

Минобороны России ранее обратилось к мирным жителям Киева с предложением покинуть город. Как рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, для этого открыт коридор по трассе Киев — Васильков, данное направление «открыто и безопасно». Он также подчеркнул, что власти Украины готовы и дальше использовать население столицы в качестве живого щита. Кроме того, находиться в городе опасно, так как в нём орудуют вооружённые банды мародёров и националистов.