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20 часов назад

Жители Киева пытаются покинуть столицу на поездах

News.ru

Жители Киева пытаются покинуть город на поездах. Уехать на железнодорожном транспорте очень сложно — людей пускают в вагоны в порядке живой очереди. Никакой организованной эвакуации власти не проводят.

Киевляне пытаются покинуть город
Фото: STRINGER/EPA/ТАССSTRINGER/EPA/ТАСС

На кадрах, снятых очевидцам, видны люди, бегущие с вещами по перрону и толпящиеся перед дверьми поездов.

Минобороны России ранее обратилось к мирным жителям Киева с предложением покинуть город. Как рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, для этого открыт коридор по трассе Киев — Васильков, данное направление «открыто и безопасно». Он также подчеркнул, что власти Украины готовы и дальше использовать население столицы в качестве живого щита. Кроме того, находиться в городе опасно, так как в нём орудуют вооружённые банды мародёров и националистов.

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Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту сообщила, что общее количество беженцев с Украины с 24 февраля составило 660 тысяч человек. По её словам, большая часть людей направляется в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и другие страны Европы.

В мире,Игорь Конашенков,Минобороны России,ООН,
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