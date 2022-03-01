Зеленский назвал условие для новых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для новых переговоров с Москвой, необходимо прекратить огонь, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Переговоры делегаций России и Украины прошли в понедельник. По данным украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров между странами может пройти в среду, второго марта.

Как сообщает агентство Рейтер, Зеленский заявил, для переговоров "сперва необходимо полное прекращение огня".