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20 часов назад

Зеленский назвал условие для новых переговоров с Россией

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для новых переговоров с Москвой, необходимо прекратить огонь, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Переговоры делегаций России и Украины прошли в понедельник. По данным украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров между странами может пройти в среду, второго марта.

Как сообщает агентство Рейтер, Зеленский заявил, для переговоров "сперва необходимо полное прекращение огня".

Раскрыты требования России на переговорах с Украиной

24 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

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