В Чехии переименуют отель «Москва»

Гостиница "Москва" - один из крупнейших международных отелей, расположенных в городе Злин , являющимся административным центром Злинского края на юго-востоке Чехии , будет переименован из-за ситуации на Украине . Об этом на сайте гостиницы сообщила во вторник ее директор Мила Дюмлерова.

"Мы придерживались взгляда, что, если название отеля не было изменено в 1990 году [после падения власти компартии в республике], то данное чисто политическое решение уже неактуально, - отметила Дюмлерова. - Нынешнюю ситуацию [в связи с военной операцией на Украине] рассматриваем как более трагическую, чем в 90-х годах [ХХ века]… Мы приняли решение дать гостинице "Москва" новое имя".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.