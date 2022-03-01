Пока вы не уснули: обращение Киева к Китаю и новые санкции против России

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Стало известно о взрыве у телевышки Киева

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Украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, передает РИА «Новости».

По сообщениям СМИ, в районе киевской телевышки было два взрыва. Утверждается, что в башню попал снаряд.

Верховная рада Украины сообщила, что после попадания снаряда в киевскую телевышку возникли проблемы с телетрансляцией, и объявила о переходе на резервное вещание.

Кулеба призвал Китай помочь остановить операцию России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Китаю с просьбой содействовать прекращению огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

Кулеба провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, в котором попросил Китай использовать уровень отношений с Россией для урегулирования ситуации на Украине. Сообщается, что глава МИД КНР «заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия» для стабилизации на Украине «дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН».

В Германии анонсировали новые санкции против России

Евросоюз готов принять новые санкции против России. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксаьве Беттелем заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

«К пакетам, по которым мы до сих пор приняли решения и которые частично реализуются, мы наверняка добавим новые. Мы дали ясный, решительный ответ, мы приняли решение о самых жестких санкциях», — сказал Шольц.

Генсек НАТО обратился к России

Российская спецоперация на Украине неприемлема, и Москва должна вывести войска с украинской территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По словам главы альянса, действия России также поддерживаются силами Белоруссии.

«НАТО — оборонительный альянс, мы не стремимся к конфликту с Россией. Россия должна немедленно прекратить войну, вывести все свои войска из Украины и добросовестно участвовать в дипломатических усилиях», — отметил он.

Раскрыты требования России на переговорах с Украиной

На переговорах, состоявшихся на белорусско-украинской границе в Гомельской области, Москва выдвинула Киеву ряд требований. Подробности стали известны РИА Новости.

В частности, Россия заявила о необходимости денацификации Украины, признании Донецкой и Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей, а также закрепления на уровне парламента внеблокового статуса страны и проведения соответствующего референдума.

Встреча сторон состоялась в понедельник, 28 февраля, в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака» на берегу реки Припять. Его месторасположение не раскрывалось из соображений безопасности.

России устроили бойкот на конференции ООН

Во время трансляции выступления главы МИД России Сергея Лаврова на конференции ООН ряд западных делегаций устроили бойкот и покинули зал. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс».

«Дипломаты демонстративно покинули зал в начале речи Лаврова, которая была записана заранее», - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, когда началась трансляция, дипломаты "большого количества" стран поспешили выйти из зала. При этом за пределами зала демарш приветствовали аплодисментами. Слушать российского министра остались делегации из Йемена, Алжира, Венесуэлы, Сирии и Туниса.

Названо условие участия Украины во вторых переговорах с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не поедет на новые переговоры с Россией, если Москва будет «объявлять ультиматумы». Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Украина сейчас анализирует итоги прошедших переговоров. При этом он подчеркнул, что Киев готов решать конфликт дипломатическим путем, но не поедет на переговоры, если «Российская Федерация на них планирует объявлять ее ультиматумы».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия определили темы, по которым наметились решения, и в ближайшее время проведут второй раунд переговоров. Об этом он сообщил журналистам.

Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.

«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

«АвтоВАЗ» объявил о росте цен на свою продукцию

Компания «АвтоВАЗ» объявила о резком росте цен на свою продукцию. Об этом сообщает сегодня 1 марта, motor.ru.

Базовая модель Lada Granta теперь стоит 684900 рублей (ранее 598900), Vesta в«минималке» более одного миллиона (ранее 862900), трехдверная Niva 776900 (ранее 713900), Largus почти 1,1 миллиона (ранее 829900), X-Ray больше миллиона (ранее 829900).

В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT

Европейский союз обсуждает отключение от SWIFT семи российских банков, включая ВТБ, пишет Bloomberg со ссылкой на готовящееся предложение. Помимо ВТБ, в ЕС выбрали «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Окончательный список еще может измениться и должен быть согласован с другими странами, включая США, утверждают знакомые с ситуацией источники Bloomberg. Представитель Еврокомиссии от комментариев отказался.