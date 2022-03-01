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21 час назад

Украинские СМИ сообщили о попадании снаряда в киевскую телевышку

Вероника Полынина

Украинские СМИ опубликовали кадры взрыва на телебашне в Киеве, передает РИА «Новости».

Стало известно о взрыве у телевышки Киева
Фото: ReutersReuters

По сообщениям СМИ, в районе киевской телевышки было два взрыва. Утверждается, что в башню попал снаряд.

Кадры с дымящейся телебашней появились в эфире телеканалов «Прямой» и «Суспiльне», а также издания Страна.ua.

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Верховная рада Украины сообщила, что после попадания снаряда в киевскую телевышку возникли проблемы с телетрансляцией, и объявила о переходе на резервное вещание.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной «спецоперации по демилитаризации и денацификации» Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

В мире,Владимир Путин,Верховная Рада,
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