Италия отказала двум самолетам РФ в пролете над своей территорией

"Обращаю внимание, что в решении Евросоюза, к которому Италия присоединилась, есть пункт о разрешении гуманитарных полетов. Но, к сожалению, вынуждены констатировать, что вчера итальянские власти не дали разрешение на пролет самолета с нашими паралимпийцами, которые из Вероны возвращались в Россию. Вот такое международное гуманитарное право. И вчера же не дали разрешение на пролет самолета с нашими гражданами из Швейцарии, а потом не дали разрешение на пролет того же самолета, но уже только с экипажем для возвращения, перегонки самолета на российскую территорию", - отметил посол РФ.