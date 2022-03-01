Италия отказала двум самолетам РФ в пролете над своей территорией

Италия 28 февраля отказала двум российским бортам в пролете над своей территорией вопреки оговорке по гуманитарным полетам. Об этом заявил во вторник посол России в Италии Сергей Разов в эфире телеканала "Россия-24".
"Обращаю внимание, что в решении Евросоюза, к которому Италия присоединилась, есть пункт о разрешении гуманитарных полетов. Но, к сожалению, вынуждены констатировать, что вчера итальянские власти не дали разрешение на пролет самолета с нашими паралимпийцами, которые из Вероны возвращались в Россию. Вот такое международное гуманитарное право. И вчера же не дали разрешение на пролет самолета с нашими гражданами из Швейцарии, а потом не дали разрешение на пролет того же самолета, но уже только с экипажем для возвращения, перегонки самолета на российскую территорию", - отметил посол РФ.
Евросоюз принял решение о закрытии воздушного пространства сообщества для России в связи с обострением ситуации на Украине. Об этом говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.