Стрелков назвал сроки блокады Киева и Харькова российскими силовиками

Наиболее важный результат вчерашнего дня — то, что российские войска наступают западнее и восточнее Киева, обхватывая город с двух сторон. Вчера было перерезано стратегическое шоссе Киев — Житомир. Наиболее ожесточённые бои идут в Харькове. В городе сосредоточена крупная группировка украинских войск, складывать оружие они пока не собираются. Не думаю, что Харьков будет полностью зачищен именно сегодня, но в ближайшие дни, я полагаю, харьковская группировка украинских войск будет уничтожена, — пояснил Стрелков.