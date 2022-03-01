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22 часа назад

Стрелков назвал сроки блокады Киева и Харькова российскими силовиками

News.ru

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков предположил, что в ближайшие дни сопротивление украинской армии в Харькове будет разбито. Он также напомнил, что российские войска постепенно блокируют Киев с западной и восточной стороны, пишет «Радио 1».

Стрелков назвал сроки блокады Киева и Харькова российскими силовиками
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее важный результат вчерашнего дня — то, что российские войска наступают западнее и восточнее Киева, обхватывая город с двух сторон. Вчера было перерезано стратегическое шоссе Киев — Житомир. Наиболее ожесточённые бои идут в Харькове. В городе сосредоточена крупная группировка украинских войск, складывать оружие они пока не собираются. Не думаю, что Харьков будет полностью зачищен именно сегодня, но в ближайшие дни, я полагаю, харьковская группировка украинских войск будет уничтожена, — пояснил Стрелков.

Решение о проведении спецоперации на Украине принял президент России Владимир Путин. 24 февраля он выступил с обращением к россиянам, в котором назвал её целью «демилитаризацию и денацификацию».

Шойгу назвал срок окончания спецоперации на Украине

Ранее Стрелков заявил, что Россия должна нанести Украине сокрушительный удар, чтобы закончить военный конфликт до того, как Киев получит гуманитарную и военную помощь от зарубежных стран. При этом он заявил, что российская спецоперация в Донбассе уже приобрела иной масштаб.

В мире,Игорь Стрелков,Владимир Путин,
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