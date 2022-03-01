Латиноамериканская страна отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Мексика не присоединится к санкциям Запада в отношении России. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Мексика стремится сохранить хорошие отношения со всеми странами.

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», - заявил Лопес Обрадор.

Ранее об отказе от поддержки санкций в отношении России из-за военной спецоперации на Украине заявили Грузия, Сербия и Молдавия.