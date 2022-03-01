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22 часа назад

Кулеба: Украина не поедет на новые переговоры, если Россия будет объявлять ультиматумы

Газета.Ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не поедет на новые переговоры с Россией, если Москва будет «объявлять ультиматумы». Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Украина сейчас анализирует итоги прошедших переговоров. При этом он подчеркнул, что Киев готов решать конфликт дипломатическим путем, но не поедет на переговоры, если «Российская Федерация на них планирует объявлять ее ультиматумы».

Раскрыты требования России на переговорах с Украиной

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия определили темы, по которым наметились решения, и в ближайшее время проведут второй раунд переговоров. Об этом он сообщил журналистам.

Он добавил, что в следующем раунде переговоров эти темы будут обозначены более конкретно. Помощник российского лидера Владимир Мединский, который на переговорах возглавлял делегацию РФ, заявил о договоренности насчет проведения второго раунда переговоров между Москвой и Киевом.

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