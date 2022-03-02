Украина сообщила о получении оружия из 19 стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получает оружие из 19 государств. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы мобилизовали международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает как минимум 86 государств и 15 международных организаций. 19 стран дают Украине оружие», — сказал глава МИД.
Он добавил, что 10 государств предоставляют Украине макрофинансовую помощь, а 22 — гуманитарную, из 16 стран «едут добровольцы». «Их общее число превысило тысячу человек, и заявки продолжают поступать», — заключил Кулеба.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил, что переговоры с Россией состоятся 2 марта, о чем сообщали СМИ.