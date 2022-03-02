Украина сообщила о получении оружия из 19 стран

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получает оружие из 19 государств. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Мы мобилизовали международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает как минимум 86 государств и 15 международных организаций. 19 стран дают Украине оружие», — сказал глава МИД.

Он добавил, что 10 государств предоставляют Украине макрофинансовую помощь, а 22 — гуманитарную, из 16 стран «едут добровольцы». «Их общее число превысило тысячу человек, и заявки продолжают поступать», — заключил Кулеба.