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23 часа назад

Украина сообщила о получении оружия из 19 стран

Lenta.ruиещё 8

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна получает оружие из 19 государств. Об этом сообщает ТАСС.

Украина сообщила о получении оружия из 19 стран
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.comLev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Мы мобилизовали международную антивоенную коалицию, которая уже насчитывает как минимум 86 государств и 15 международных организаций. 19 стран дают Украине оружие», — сказал глава МИД.

Он добавил, что 10 государств предоставляют Украине макрофинансовую помощь, а 22 — гуманитарную, из 16 стран «едут добровольцы». «Их общее число превысило тысячу человек, и заявки продолжают поступать», — заключил Кулеба.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович подтвердил, что переговоры с Россией состоятся 2 марта, о чем сообщали СМИ.

В мире,Алексей Арестович,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,
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