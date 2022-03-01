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23 часа назад

Кот подружился с мышью, которую должен был поймать. Видео

Александр Кузьмин

Бенджамин Сагредо из Чили неожиданно для себя заметил, что его кот Саймон подружился с мышью, которую должен был поймать, пишет The Dodo.

Как рассказал мужчина, несколько недель назад он начал слышать в доме странные звуки. Они были слабыми и довольно редкими, поэтому чилиец не переживал по этому поводу.

«Мы не знали, что это было. Только однажды видели, как Саймон играет с чем-то под креслом», — прокомментировал Сагредо.

Однако когда утром Бенджамин зашел на кухню, он стал свидетелем необычной картины: кот пил из своей миски, а рядом с ним сидела мышь.

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