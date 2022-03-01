Кот подружился с мышью, которую должен был поймать. Видео

Бенджамин Сагредо из Чили неожиданно для себя заметил, что его кот Саймон подружился с мышью, которую должен был поймать, пишет The Dodo.

Как рассказал мужчина, несколько недель назад он начал слышать в доме странные звуки. Они были слабыми и довольно редкими, поэтому чилиец не переживал по этому поводу.

«Мы не знали, что это было. Только однажды видели, как Саймон играет с чем-то под креслом», — прокомментировал Сагредо.