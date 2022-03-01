Кулеба призвал Китай помочь остановить операцию России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Китаю с просьбой содействовать прекращению огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

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Кулеба провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, в котором попросил Китай использовать уровень отношений с Россией для урегулирования ситуации на Украине. Сообщается, что глава МИД КНР «заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия» для стабилизации на Украине «дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.