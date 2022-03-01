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1 марта

В Германии анонсировали новые санкции против России

Елена Прошина

Евросоюз готов принять новые санкции против России. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксаьве Беттелем заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

«К пакетам, по которым мы до сих пор приняли решения и которые частично реализуются, мы наверняка добавим новые. Мы дали ясный, решительный ответ, мы приняли решение о самых жестких санкциях», — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном предпринимал дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Украине, но все это было бессмысленно, поскольку Москва «давно приняла решение о военной спецоперации». И все же Шольц, пользуясь, возможностью, призвал руководство России остановить происходящее на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта.

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Также на пресс-конференции Шольц призвал ЕС «повысить независимость от импорта энергоносителей» и выступил за активизацию усилий в деле перехода на возобновляемые источники.

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