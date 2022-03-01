В Германии анонсировали новые санкции против России

Евросоюз готов принять новые санкции против России . Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксаьве Беттелем заявил канцлер Германии Олаф Шольц . Его слова приводит ТАСС.

«К пакетам, по которым мы до сих пор приняли решения и которые частично реализуются, мы наверняка добавим новые. Мы дали ясный, решительный ответ, мы приняли решение о самых жестких санкциях», — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном предпринимал дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Украине, но все это было бессмысленно, поскольку Москва «давно приняла решение о военной спецоперации». И все же Шольц, пользуясь, возможностью, призвал руководство России остановить происходящее на Украине и вернуться на дипломатический путь решения конфликта.