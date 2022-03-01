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1 марта

Лукашенко призвал белорусов «жениться, рожать, кушать и выпивать»

Елена Прошина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников продолжить обычную жизнь и не беспокоиться по поводу ситуации на границах страны. Как сообщает ТАСС, белорусский лидер отметил, что военные несут службу в усиленном режиме на границе с Украиной.

Лукашенко призвал белорусов «жениться, рожать, кушать и выпивать»
Фото: ReutersReuters

Лукашенко отметил, что на прошедшем накануне референдуме по поводу внесения поправок в Конституцию РБ февраля граждане поддержали изменения, которые также предусматривают и перераспределение полномочий.

«Это прежде всего мне сигнал - действуй. Предложил - мы тебя поддержали. Действуй. Поэтому я убедительно всех вас прошу. Чрезвычайщины никакой сейчас. Обострения – никакого», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что белорусам стоит жить привычной размеренной жизнью.

«Сейте, убирайте, когда придет время, женитесь, выходите замуж, рожайте детей, кушайте, выпивайте, но в меру, чтобы голову не потеряли», — сказал он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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