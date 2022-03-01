Мыши пробрались в магазин и украли деньги

В Китае мыши пробрались в магазин, раскидали продукты и украли деньги, сообщает издание Asia NewsDay. По информации полиции, грызуны похитили $407.

Как пишут СМИ, необычный инцидент произошел в Шанхае. Сотрудники супермаркета, выйдя утром на смену, обнаружили, что из-под кассы пропали 2000 юаней ($407), поэтому вызвали полицейских. Офицеры, приехав на место, посмотрели записи камер видеонаблюдения и узнали, что случилось.

Оказалось, магазин атаковали мыши, которые унесли деньги в нору. Тайник грызунов был найден, однако банкноты спасти не удалось — их порвали на мелкие кусочки. Кроме того, офицеры отметили, что из норы доносился отвратительный запах, который отпугивал покупателей.

Руководство магазина никак не прокомментировало ситуацию.

Ранее кот в Чили подружился с мышью, которую должен был поймать.