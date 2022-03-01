В Японии высказались о размещении ядерного оружия США

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси исключил возможность размещения в стране американского ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее заявил, что на фоне украинского кризиса в Токио должны пересмотреть табу, связанные с обладанием ядерным оружием.
Он отметил, что в рамках НАТО Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия принимают участие в ядерном обмене, размещая американское ядерное оружие. По мнению Абэ, Японии стоит пойти по этому же пути.
Япония, единственная страна, подвергшаяся нападению с применением ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки, является частью ядерного зонтика США, но в течение долгого времени придерживается трех неядерных принципов: она не производит ядерное оружие, не владеет им и не размещает его на своей территории.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отклонил идею Абэ.
«Это неприемлемо, учитывая позицию нашей страны по соблюдению трех неядерных принципов», - подчеркнул он.
Киси также заявил, что системы, подобной совместным ядерным миссиям НАТО, в Японии быть не может.
«Если такая система подразумевает под собой, что ядерное оружие США будет размещаться на нашей территории даже в мирное время, и может быть установлено на наши истребители в случае непредвиденных обстоятельств, это никогда не будет допущено», - заявил министр обороны.