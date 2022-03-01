Израиль объяснил отказ принимать беженцев с Украины

Потому что Израиль — это государство еврейского народа. В этом суть Израиля. Мы хотим принять здесь как можно больше тех, кто имеет право на возвращение. Беженцам помогает Европа. Что касается тех украинцев, у которых есть здесь семья, они могут приехать на пару недель, отдохнуть. Но постоянный статус мы даём только тем, кто имеет право на возвращение, — сказала Шакед.