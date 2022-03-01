Посольство РФ в Лондоне сообщило о дискриминации россиян

Консульский отдел посольства РФ в Великобритании заявил о многочисленных жалобах россиян на дискриминацию и «хулиганские выходки». Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Дипломаты связали случаи дискриминации с «развернутой британскими СМИ беспрецедентной антироссийской кампанией».

В посольстве утверждают, что с дискриминацией сталкиваются как совершеннолетние россияне, которые живут, работают и учатся в Великобритании, так и русскоязычные дети в британских школах.

«Не исключаем также провокации и агрессивные действия в отношении русскоязычных граждан, особенно в районах британских городов, где расположены российские учреждения или русскоязычные организации. К сожалению, все это происходит при попустительстве британских властей», - подчеркивается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.