Зеленский обратился с требованием к Европарламенту

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Европарламенту. В ходе своей речи глава государства потребовал от Европы доказательств, что она «не бросила Киев». Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский вышел в прямом эфире из Киева. В своем выступлении президент Украины призвал удовлетворить поданную накануне заявку страны на вступление в Евросоюз. По его словам, ЕС «будет гораздо сильнее» с Украиной.
«Мы доказали нашу силу и показали, что мы одни из вас и стоим рядом. Покажите, что вы стоите рядом с нами и не оставите нас. Докажите, что на самом деле вы европейцы и тогда жизнь одержит победу над смертью, и свет одержит победу над мраком», - сказал Зеленский.
Ранее украинский президент заявил, что Украина осталась в одиночестве при защите своего государства несмотря на обещания Запада. В своем видеообращении к украинскому народу лидер страны отметил, что западные страны только говорят о поддержке, при этом никто из мировых лидеров не готов гарантировать принятие Украины в НАТО и отправлять своих военных.