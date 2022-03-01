Зеленский обратился с требованием к Европарламенту

«Мы доказали нашу силу и показали, что мы одни из вас и стоим рядом. Покажите, что вы стоите рядом с нами и не оставите нас. Докажите, что на самом деле вы европейцы и тогда жизнь одержит победу над смертью, и свет одержит победу над мраком», - сказал Зеленский.