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1 марта

«Путин Великий»: в Китае поддержали спецоперацию на Украине

Елена Прошина

Пользователи китайского интернета с большим интересом восприняли спецоперацию России по денацификации и демилитаризации Украины. Как пишет The New York Times, многие китайские пользователи сети назвали президента России Владимира Путина — «величайшим стратегом этого века», «лучшим наследием бывшего Советского союза» и «Путиным Великим».

«Путин Великий»: в Китае поддержали спецоперацию на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перевод речи Путина о запуске спецоперации стал вирусным в китайских соцсетях. Так, хэштег в Weibo #putin10000wordsspeechfulltext получил 1,1 млрд просмотров за 24 часа. Один из пользователей даже отметил, что слова президента РФ тронули его до слез.

Однако медиапространство КНР дало и обратную реакцию — некоторые пользователи WeChat стали угрожать блокировкой «сторонникам Путина», а также выразили опасения из-за риторики официальных лиц страны.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В мире,Владимир Путин,
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