Президент Польши отказался отправлять истребители на Украину

Президент Польши Анджей Дуда исключил отправку польских истребителей на Украину, поскольку этот шаг может втянуть НАТО в конфликт. Об этом сообщает издание Euractiv.
«Мы не направляем никаких самолетов на Украину, потому что это приведет к военному вмешательству в украинский конфликт. Мы не хотим оказаться втянутыми в этот конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте», — заявил Дуда на совместном выступлении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Дуда также отверг предположение, что несколько стран, включая Польшу, поставили Украине истребители МиГ-29. Об этом заявляли Верховная рада Украины и ВВС Украины.
Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков 2 марта рассказал о ходе проведения специальной военной операции на Украине — российская армия взяла Херсон.
Ранее Минобороны России сообщило о полной блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю.