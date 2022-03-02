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4 часа назад

Президент Польши отказался отправлять истребители на Украину

Газета.Ruиещё 2

Президент Польши Анджей Дуда исключил отправку польских истребителей на Украину, поскольку этот шаг может втянуть НАТО в конфликт. Об этом сообщает издание Euractiv.

Президент Польши отказался отправлять истребители на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не направляем никаких самолетов на Украину, потому что это приведет к военному вмешательству в украинский конфликт. Мы не хотим оказаться втянутыми в этот конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте», — заявил Дуда на совместном выступлении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Дуда также отверг предположение, что несколько стран, включая Польшу, поставили Украине истребители МиГ-29. Об этом заявляли Верховная рада Украины и ВВС Украины.

Три страны НАТО передают Украине 70 самолетов

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков 2 марта рассказал о ходе проведения специальной военной операции на Украине — российская армия взяла Херсон.

Ранее Минобороны России сообщило о полной блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю.

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