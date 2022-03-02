Президент Польши отказался отправлять истребители на Украину

«Мы не направляем никаких самолетов на Украину, потому что это приведет к военному вмешательству в украинский конфликт. Мы не хотим оказаться втянутыми в этот конфликт. НАТО не является стороной в этом конфликте», — заявил Дуда на совместном выступлении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.