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1 марта

Заявка на членство Украины в ЕС принята и находится на рассмотрении

ТАСС

Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. Об этом во вторник сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована", - написал он в Twitter.

Ермак добавил, что президент Украины во вторник запланировал выступить с видеообращением к европейским депутатам.

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Накануне Зеленский подписал заявку для обретения страной членства в Европейском союзе и направил сопроводительное письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, его страна председательствует в Совете ЕС, а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Европейского парламента Урсуле фон дер Ляйен.

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