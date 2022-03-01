Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. Об этом во вторник сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вчера Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. Заявка принята и зарегистрирована", - написал он в Twitter.

Ермак добавил, что президент Украины во вторник запланировал выступить с видеообращением к европейским депутатам.