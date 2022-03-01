Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.

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«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.