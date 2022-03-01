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1 марта

Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.

Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Европарламент,
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