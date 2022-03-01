Киев попросил обнулить долги Украины

«Масштаб разрушений на Украине... колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. На сегодняшний день внешний долг составляет 1,6 трлн гривен, или более 57 млрд долларов. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!» – цитирует его заявление в Facebook РИА «Новости».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.

Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.