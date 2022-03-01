Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что представители миссии ОБСЕ передавали вооруженным силам Украины координаты военных объектов Народной милиции, сообщает телеканал "Россия 1".
"К нам попали документы, в которых указаны координаты, как они называли, военных целей - это то, что находилось на территории нашей республики. Почти половина этих координат была передана представителями миссии ОБСЕ. Может быть, они из-за этого решили сбежать?", - предположил Басурин.
Ранее в ДНР заявили о захвате украинскими националистами 20 автомобилей СММ ОБСЕ. Добавляется, что судьба сотрудников миссии остается неизвестной.
Также было высказано предположение, что автомобили с маркировкой СММ ОБСЕ "несомненно, будут использованы для проведения провокаций в отношении сотрудников ОБСЕ с последующим обвинением НМ ДНР".