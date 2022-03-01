В ООН насчитали миллионы покинувших Украину людей

Число покинувших Украину людей может доходить до 4 миллионов, рассказал заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Об этом сообщает РИА Новости.

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Гриффитс сообщил, что в ООН насчитали почти 4 миллиона человек, покинувших республику с момента начала специальной операции по демилитаризации.

Эти данные расходятся с ранее озвученным сообщением о 660 тысячах беженцев с Украины. Такую информацию ранее 1 марта также передали из ООН, ее сообщила представитель Управления верховного комиссара организации по делам беженцев Шабия Манту.

После начала российской операции украинцы массово уезжают из страны в соседние страны — в первую очередь, на территорию Польши. Погранслужба Польши сообщала 26 февраля, что с Украины к ним за сутки прибыло 47 тысяч человек.