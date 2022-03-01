Россия пригрозила Швейцарии ответными санкциями

«Такие шаги Берна в отношении России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты встречные меры, перечень которых в настоящий момент прорабатывается. Без ответа с нашей стороны такие действия не останутся», - отметили в посольстве.