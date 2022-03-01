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1 марта

Россия пригрозила Швейцарии ответными санкциями

Лера Букина

Решение Швейцарии поддержать нелегитимную практику Евросоюза по введению односторонних санкций против России без ответа с российской стороны не останется. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне.

Россия пригрозила Швейцарии ответными санкциями
Фото: ReutersReuters

«Вместо беспристрастного анализа причин, побудивших Россию начать спецоперацию для обеспечения своей безопасности и защиты граждан Донецкой и Луганской народных республик, которые 8 лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны ВСУ и правых радикалов, в результате чего за это время погибли 15 тысяч человек, Швейцарская Конфедерация по сути солидаризировалась с политикой ЕС», - указали в посольстве.

В дипмиссии заявили, что санкционное давление не может повлиять на решимость РФ «твердо отстаивать свои интересы в сфере безопасности».

«Такие шаги Берна в отношении России, а также братских нам ДНР и ЛНР не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи. В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты встречные меры, перечень которых в настоящий момент прорабатывается. Без ответа с нашей стороны такие действия не останутся», - отметили в посольстве.

Ранее, 28 февраля, президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине.

В мире,Санкции,ЕС,
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