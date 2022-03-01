Американский режиссер Стоун поддержал спецоперацию РФ на Украине

Американский режиссер Оливер Стоун поддержал российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В своем Instagram он заявил, что при всей истерии Западных СМИ важнее всего понимать «весь спектр происходящего» и «ясно мыслить».

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Кинодеятель отметил, что в своих публикациях медиа опускают «ключевые факты, когда это неудобно». Стоун привел ряд аналитических материалов из западных СМИ, которые по его мнению, приводят более объективную оценку спецоперации на Украине.