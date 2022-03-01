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1 час назад

Американский режиссер Стоун поддержал спецоперацию РФ на Украине

Елена Прошина

Американский режиссер Оливер Стоун поддержал российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В своем Instagram он заявил, что при всей истерии Западных СМИ важнее всего понимать «весь спектр происходящего» и «ясно мыслить».

Американский режиссер Стоун поддержал спецоперацию РФ на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кинодеятель отметил, что в своих публикациях медиа опускают «ключевые факты, когда это неудобно». Стоун привел ряд аналитических материалов из западных СМИ, которые по его мнению, приводят более объективную оценку спецоперации на Украине.

Напомним, что ранее российский исполнитель Николай Басков поддержал спецоперацию Вооруженных сил РФ на Украине. В своем Instagram он заявил, что действия полностью соответствуют международному праву. По его словам, ее цель — обеспечить мирную жизнь в Донбассе и «демилитаризовать» соседнюю страну.

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В мире,Оливер Стоун,Николай Басков,
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