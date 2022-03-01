Мэр Вильнюса встал на защиту русскоязычных в Литве

Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс потребовал от жителей страны не отождествлять русскоязычных людей с действиями России на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

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Шимашюс заметил, что «шрапнель информационной войны» уже поражает русскоговорящих жителей страны, и этому надо положить конец.

«Я хочу четко сказать — СТОП. Примите к сведению: любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве (будь то литовец, белорус, русский или украинец) — подлец. Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их, — трус. Уважаемые родители, обязательно поговорите об этом со своими детьми, чтобы это не стало большой проблемой в школе или во дворе», — написал мэр Вильнюса.

Мэр также заметил, что сейчас у всех много эмоций, но не стоит из-за этого терять голову.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Действия российских властей поддержали власти Белоруссии.