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1 марта

Мэр Вильнюса встал на защиту русскоязычных в Литве

Алиса Селезнёва

Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс потребовал от жителей страны не отождествлять русскоязычных людей с действиями России на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook.

Мэр Вильнюса встал на защиту русскоязычных в Литве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шимашюс заметил, что «шрапнель информационной войны» уже поражает русскоговорящих жителей страны, и этому надо положить конец.

«Я хочу четко сказать — СТОП. Примите к сведению: любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве (будь то литовец, белорус, русский или украинец) — подлец. Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их, — трус. Уважаемые родители, обязательно поговорите об этом со своими детьми, чтобы это не стало большой проблемой в школе или во дворе», — написал мэр Вильнюса.

Мэр также заметил, что сейчас у всех много эмоций, но не стоит из-за этого терять голову.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Действия российских властей поддержали власти Белоруссии.

25 февраля стало известно, что участника акции в поддержку Украины, которая прошла у здания посольства России в Вильнюсе, напали на российского дипломата. Позднее двое мужчин проникли на территорию посольства Белоруссии в Литве и сняли вывешенный во дворе белорусский флаг. Также полицейские нашли на территории посольства три бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и «зафиксировали обгоревшую каменную стену».

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