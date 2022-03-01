Обзор иноСМИ: праздник «евразийских дикарей» и «квазивойна» с США

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«Запоздалое свержение путинского маэстро»

Валерий Гергиев, поддержавший присоединение Крыма к России в 2014-м, в сезоне 2015/16, стал главным дирижером Мюнхенской филармонии, а в феврале 2018 года городской совет одобрил продление его полномочий. Как пишет Der Spiegel, на протяжении всего украинского кризиса его отношение к политике Владимира Путина «было чем угодно, только не секретом», но он продолжал работу в филармонии.

Однако теперь город Мюнхен решил «внезапно оказать давление». Мэр Дитер Райтер (СДПГ) предъявил маэстро ультиматум: либо он «безоговорочно» осудит действия России на Украине, либо больше не сможет оставаться главным дирижером местной филармонии: «Другими словами, Гергиева выгоняют. Выступления в Нью-Йорке и Вене уже отменены. Гамбургская Эльбская филармония хочет отменить концерты с ним, если он не дистанцируется от Путина». Der Spiegel отмечает, что Гергиеву предстоит непростой выбор - потерять карьеру на Западе или «видное положение» в России.

«Прославление евразийских дикарей»

Представители болгарской интеллигенции призвали бойкотировать национальный праздник страны - 3 марта, день освобождения от османского ига (в рамках Русско-турецкой войны 1877-1878 годов) - из-за кризиса на Украине, пишет болгарский портал Dnes.Dir. Профессор культурной антропологии Ивайло Дичев назвал этот праздник «прославлением евразийских дикарей».

С ним поспорил бывший народный депутат Владо Дончев: «Какой бред. Мир есть мир. Более 140 лет отмечали, а теперь мы будем протестовать против одной даты, части нашей истории». С ним согласились многие болгарские читатели: пользователь под ником Зелкс написал, что «без 3 марта и России три четверти из нас говорили бы по-турецки, а четверть по-гречески».

«Санкции жесткие, но эффект не определен»

В ответ на «специальную военную операцию» России на Украине Соединенные Штаты и их союзники объявили о многочисленных раундах санкций против России. Большинство этих санкций являются расширением или углублением предыдущих, но есть и новые - например, заморозка российских финансовых активов в Европе и США, запрет для российских учреждений на финансирование на Западе и отключение отдельных российских банков от международной системы расчетов SWIFT.

Китайская «Хуаньцю шибао» назвала столь суровые санкции «квазивоенным актом» США. При этом неизвестно, будут ли санкции иметь желаемый стратегический эффект, отмечает газета. Россия приняла превентивные меры. К примеру, российские вложения в казначейские облигации США за последние два года упали примерно на 80 процентов. Финансовые активы, доступные для заморозки в США и Европе, могут оказаться более ограниченными, чем ожидалось.

«Путин никогда не проигрывал»

Президент России Владимир Путин еще никогда не проигрывал, пишет Newsweek. Во время прошлых конфликтов или кризисов в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму за два десятилетия своего пребывания у власти Путин преуспел, «поставив перед своими вооруженными силами четкие, достижимые военные цели, которые позволили бы ему убедительно заявить о победе».

Ситуация на Украине, по версии Newsweek, разрушила сложившийся в Европе после холодной войны порядок безопасности, «в центре которого, к ярости России, находился постоянно расширяющийся альянс НАТО». Аналитики ожидают, что после падения Киева боевые действия уступят место политическому урегулированию, в результате которого будет создано дружественное России правительство. Успех неизбежен, поскольку Байден и его союзники ясно дали понять, что Москва не встретит военного сопротивления Запада, подчеркивает Newsweek.

«Поляки могут чувствовать себя в безопасности»

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила в интервью Do Rzeczy, что поляки могут чувствовать себя в безопасности, несмотря на украинский кризис. Она подчеркнула, что Польша является сильным партнером Североатлантического альянса.