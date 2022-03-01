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1 час назад

В Раде предрекли Зеленскому «позорную капитуляцию»

Елена Прошина

Есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский может сбежать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

На Украине предсказали «позорную капитуляцию» Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, военные действия закончатся капитуляцией Зеленского и «выполнив свою грязную работу», он уедет отдыхать и проживать украденные у народа деньги в США или Британию.

«Зеленский - это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две все равно закончится и закончится позорной капитуляцией. Капитуляцией Зеленского, который по большому счету, выполнив свою грязную работу, уедет отдыхать и проживать украденные у нашего народа деньги в Америку или Великобританию», - сказал Кива.

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский вместе со своим окружением уже сбежал и сейчас находится во Львове. По его словам, все видео, которые президент опубликовал в своих соцсетях были записаны заранее. По информации от депутатов Верховной рады, их для встречи с главой государства пригласили во Львов. Володин также подчеркнул, что Зеленский находится под охраной неонацистов.

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