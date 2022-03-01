На Украине предсказали «позорную капитуляцию» Зеленского

«Зеленский - это преступник, который сегодня, выполняя всего лишь навсего указания, уничтожает Украину, уничтожает свой народ, толкая его на это безумие. Он сбежит, война не через неделю, так две все равно закончится и закончится позорной капитуляцией. Капитуляцией Зеленского, который по большому счету, выполнив свою грязную работу, уедет отдыхать и проживать украденные у нашего народа деньги в Америку или Великобританию», - сказал Кива.