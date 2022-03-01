Лукашенко назвал причину военной операции на Украине

Россия была вынуждена начать военную операцию на Украине из-за действий западных стран, ей просто «не оставили выбора. Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент страны Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. Западными странами были введены санкции.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров напомнил о предпосылках нынешнего украинского кризиса.

Лукашенко отметил, что событиям на Украине предшествовало «абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза», а также обесценивание международных договоров и соглашений.

«Запад усилил подходы к милитаризации региона. Втянул в эту историю украинскую сторону несбыточными обещаниями принятия страны в Евросоюз и НАТО. Цель одна - спровоцировать нас, прежде всего Россию. И многие европейские политики не стесняются говорить об этом с трибуны уже сегодня», - заметил он.

Глава Белоруссии обратил внимание на то, что на Западе действия Украины на Донбассе «как бы никто и не видел».

«Не было в западной прессе фото детей, сидящих в подвале во время обстрелов, и многочисленных жертв украинской агрессии против мирного населения. Разве тех смертей было мало, чтобы сесть всем в Европе и определиться с мерами доверия и безопасности в регионе с учетом новых реалий?» - поинтересовался он.

Однако, по словам Лукашенко, вместо запуска открытого диалога по вопросам безопасности «Украину накачивали оружием и поощряли к реваншу в Донбассе», также у границ Белоруссии была создана группировка войск в 30 тыс. человек. Проводились учения, в СМИ была организована «информационная истерия».

«Западу был нужен именно военный конфликт, причем с обвинением России в его разжигании. Их реакцией стали не только информационные вбросы и экономические меры, но и приведение в готовность к переброске в Европу восьмитысячной группировки, из которой около двух тысяч прибыли уже к 20 февраля к нашей границе», - заметил он.

При этом на Украину завозилось оружие, а «ВСУ значительно увеличили количество ударов по гражданским объектам в Донбассе ракетами, артиллерией крупного калибра, убивая ни в чем не повинных людей», констатировал белорусский лидер.

«Из-за усиления военной активности Вооруженных сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации. И России не оставили выбора», - подчеркнул Лукашенко.

28 февраля представители России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. Глава российской делегации советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции» и анонсировал новый раунд переговоров.