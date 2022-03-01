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1 час назад

В Раде рассказали, стоит ли рассматривать возможность бегства Зеленского

Газета.Ru

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что президент страны Владимир Зеленский, вероятно, сбежит. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению парламентария, Зеленский, когда ситуация окончится, попытается скрыться и произойдет его «позорная капитуляция».

Как утверждает Кива, Зеленский, выполнив «грязную работу», уедет отдыхать и проживать на «украденные у народа деньги в Соединенные Штаты или Великобританию.

Депутат Верховной рады допускает, что «капитуляция» Зеленского случится через одну-две недели после разрешения ситуации на территории Украины.

Ранее Зеленский заявил, что пока не получил от переговоров результатов, которые нужны Украине.

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

Россия и Украина договорились о втором раунде переговоров. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия определили темы, по которым наметились решения, и в ближайшее время проведут второй раунд переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ.

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