Западные СМИ оценили переговоры России и Украины

Западные СМИ оценили результаты прошедших переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Американская газета Wall Street Journal считает, что сторонам не удалось договориться о прекращении огня. Однако, по данным делегаций, встреча привела к некоторому прогрессу.

Еще одно американское издание New York Times пишет, что сам факт того, что встреча состоялась говорит о том, что Кремль чувствует давление, из-за которого старается казаться сговорчивее. Однако заметного прогресса от переговоров нет.

Газета Politico, напротив, считает, что президент России Владимир Путин отказался и на дюйм поддаться на требования Запада. При этом от него не было ни намека на какое-либо грядущее мирное соглашение.