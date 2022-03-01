В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
1 марта

Западные СМИ оценили переговоры России и Украины

Елена Прошина

Западные СМИ оценили результаты прошедших переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Западные СМИ оценили переговоры России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американская газета Wall Street Journal считает, что сторонам не удалось договориться о прекращении огня. Однако, по данным делегаций, встреча привела к некоторому прогрессу.

Еще одно американское издание New York Times пишет, что сам факт того, что встреча состоялась говорит о том, что Кремль чувствует давление, из-за которого старается казаться сговорчивее. Однако заметного прогресса от переговоров нет.

Газета Politico, напротив, считает, что президент России Владимир Путин отказался и на дюйм поддаться на требования Запада. При этом от него не было ни намека на какое-либо грядущее мирное соглашение.

Напомним, 28 февраля на украино-белорусской границе состоялись переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. По окончании встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров, которые состоятся на днях.

В мире,Владимир Мединский,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители