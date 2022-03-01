Западные СМИ оценили переговоры России и Украины

Западные СМИ оценили результаты прошедших переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Американская газета Wall Street Journal считает, что сторонам не удалось договориться о прекращении огня. Однако, по данным делегаций, встреча привела к некоторому прогрессу.
Еще одно американское издание New York Times пишет, что сам факт того, что встреча состоялась говорит о том, что Кремль чувствует давление, из-за которого старается казаться сговорчивее. Однако заметного прогресса от переговоров нет.
Газета Politico, напротив, считает, что президент России Владимир Путин отказался и на дюйм поддаться на требования Запада. При этом от него не было ни намека на какое-либо грядущее мирное соглашение.
Напомним, 28 февраля на украино-белорусской границе состоялись переговоры украинской и российской делегаций о прекращении огня на Украине. По окончании встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о втором раунде переговоров, которые состоятся на днях.