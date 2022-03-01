"Вашингтон является особо ответственной стороной за украинский кризис, и НАТО под руководством США держит ключ к его разрешению. Как сказала в интервью бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, "Байден может очень легко предотвратить войну с Россией, гарантируя, что Украина не станет членом НАТО". То, что она сказала, было абсолютной правдой, но основные СМИ США, к сожалению, не только выборочно игнорировали эту правду, но и сознательно эксплуатировали и потребляли страдания украинского народа", - говорится в статье.