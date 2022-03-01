В Китае назвали ответственных за украинский кризис

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27 минут назад

СМИ: США несут особую ответственность за украинский кризис

ТАСС

Власти США несут особую ответственность за конфликт между Россией и Украиной. Такое мнение приводится в редакционной статье, опубликованной во вторник китайской газетой Global Times.

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Фото: ТАССТАСС

"Вашингтон является особо ответственной стороной за украинский кризис, и НАТО под руководством США держит ключ к его разрешению. Как сказала в интервью бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, "Байден может очень легко предотвратить войну с Россией, гарантируя, что Украина не станет членом НАТО". То, что она сказала, было абсолютной правдой, но основные СМИ США, к сожалению, не только выборочно игнорировали эту правду, но и сознательно эксплуатировали и потребляли страдания украинского народа", - говорится в статье.

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Авторы заметки считают, что Вашингтону следует "прекратить войну общественного мнения", "поскольку война мнений не служит никакой другой цели, кроме поощрения новых конфронтаций".

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"Поскольку в развитии украинского вопроса существуют чрезвычайно сложные исторические и практические факторы, любая попытка упростить этот исторический нарратив часто имеет корыстные или даже злые мотивы. Важно видеть, что и у России, и у Украины есть определенная степень намерения вести переговоры, и возможность политико-дипломатического решения все еще существует", - сказано в статье.

"Вашингтон, в частности, должен взять на себя особую ответственность, вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса", - резюмировали авторы статьи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире,Армия,Владимир Путин,Минобороны России,НАТО,Конгресс США,
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