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1 марта

Пол Маккартни опубликовал фото с украинским флагом

Елена Прошина

Знаменитый британский рок-музыкант Пол Маккартни выступил в поддержку Украины. В своем Facebook он выложил фото с концерта 2008 года.

Пол Маккартни опубликовал фото с украинским флагом
Фото: ReutersReuters

На снимке музыкант изображен стоящим на сцене с украинским флагом в руках. Маккартни добавил, что думает о своих украинских друзьях в эти трудные для них дни.

Ранее со словами поддержки в адрес Украины выступили музыкант Элтон Джон, гитарист группы Queen Брайан Мэй, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, экс-вокалист Guns N’Roses Эксл Роуз, писатель Стивен Кинг и другие знаменитости.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ на действия РФ страны Евросоюза и США ввели против Москвы экономические санкции. К ним присоединился еще ряд стран.

Из-за ситуации на Украине кинокомпании Warner Bros., Walt Disney и Sony отменили свои релизы. В частности, речь идет о фильмах «Бэтмен» и «Морбиус».

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