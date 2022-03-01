Пол Маккартни опубликовал фото с украинским флагом

Знаменитый британский рок-музыкант Пол Маккартни выступил в поддержку Украины. В своем Facebook он выложил фото с концерта 2008 года.

Фото: Reuters Reuters

На снимке музыкант изображен стоящим на сцене с украинским флагом в руках. Маккартни добавил, что думает о своих украинских друзьях в эти трудные для них дни.

Ранее со словами поддержки в адрес Украины выступили музыкант Элтон Джон, гитарист группы Queen Брайан Мэй, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, экс-вокалист Guns N’Roses Эксл Роуз, писатель Стивен Кинг и другие знаменитости.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ на действия РФ страны Евросоюза и США ввели против Москвы экономические санкции. К ним присоединился еще ряд стран.