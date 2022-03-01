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48 минут назад

«Вооружат и черта против РФ»: в Сирии обвинили Запад в поддержке нацистов

Мария Иванова

Замглавы МИД Сирии Башар Джаафари заявил о «вооружении нацистов» на Украине западными странами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вооружат и черта против России»
Фото: ReutersReuters

По словам Джаафари, «новые нацисты» на Украине «поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы».

«Они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах», - сказал замглавы МИД.

Он допустил, что на Украину могут отправить членов «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В Сирии назвали цель США на Украине

Главы МИД стран Евросоюза 27 февраля согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

До этого США решили выделить Украине 600 миллионов долларов срочной военной помощи.

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