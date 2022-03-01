«Вооружат и черта против России»

Замглавы МИД Сирии Башар Джаафари заявил о «вооружении нацистов» на Украине западными странами. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Джаафари, «новые нацисты» на Украине «поднимают те же знамена, которые считались призраком Европы».
«Они получили поддержку этих стран и поддержку спецслужб только потому, что они против России. Запад не побрезгует вооружить и черта против России, если это будет в их интересах», - сказал замглавы МИД.
Он допустил, что на Украину могут отправить членов «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Главы МИД стран Евросоюза 27 февраля согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму в 450 миллионов евро, еще 50 миллионов - на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.
До этого США решили выделить Украине 600 миллионов долларов срочной военной помощи.