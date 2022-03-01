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1 марта

В США призвали дать украинцам статус «временно защищенных лиц»

Алиса Селезнёва

Американские сенаторы обратились президенту Джо Байдену с просьбой предоставить проживающим в США украинцам статус «временно защищенных лиц». Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам Сената Конгресса США пишет ТАСС.

В США призвали дать украинцам статус «временно защищенных лиц»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В свете военного вторжения России на Украину мы просим администрацию безотлагательно принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы украинские граждане, находящиеся в США, не были вынуждены возвращаться на родину», - говорится в письме, которое подписали 39 сенаторов.

Статус «временно защищенных лиц» предусматривает разрешение на работу в США и временный вид на жительство, однако не дает право на грин-карту, то есть постоянное проживание.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. 28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. Глава российской делегации советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия закончит военную спецоперацию на Украине, когда Киев будет готов к демилитаризации.

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