В США призвали дать украинцам статус «временно защищенных лиц»

Американские сенаторы обратились президенту Джо Байдену с просьбой предоставить проживающим в США украинцам статус «временно защищенных лиц». Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам Сената Конгресса США пишет ТАСС.

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«В свете военного вторжения России на Украину мы просим администрацию безотлагательно принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы украинские граждане, находящиеся в США, не были вынуждены возвращаться на родину», - говорится в письме, которое подписали 39 сенаторов.

Статус «временно защищенных лиц» предусматривает разрешение на работу в США и временный вид на жительство, однако не дает право на грин-карту, то есть постоянное проживание.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. 28 февраля делегации России и Украины провели переговоры на границе с Белоруссией. Глава российской делегации советник президента РФ Владимир Мединский заявил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».