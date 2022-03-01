В Сирии заявили, что Запад использует Зеленского как пешку в своих интересах

Страны Запада создали политическую фигуру Владимира Зеленского, действующего президента Украины, и используют его как пешку в своих интересах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, передает РИА "Новости".

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По его словам, политическая карьера Зеленского началась с момента переворота против экс-президента Петра Порошенко.

Джаафари считает, что в данный момент Запад подрывает репутацию украинского лидера, втягивая его в конфликт с Россией.

"В этом ключе мы услышали его (Зеленского - прим.) призыв исключить РФ из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме", - сказал замглавы МИД Сирии.

Дипломат напомнил, что Совет безопасности Организации объединенных наций был создан на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны, и создали его победившие фашизм государства, в том числе Советский союз.

"Никто не имеет право принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности. Представьте, если бы в СБ ООН не было бы России и Китая, сколько бы войн и интервенций было", - сказал Джаафари.

Ранее в ЛНР заявили, что бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского.