В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
49 минут назад

В Сирии заявили, что Запад использует Зеленского как пешку в своих интересах

Газета.Ruиещё 1

Страны Запада создали политическую фигуру Владимира Зеленского, действующего президента Украины, и используют его как пешку в своих интересах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, передает РИА "Новости".

В Сирии заявили, что Запад использует Зеленского как пешку в своих интересах
Фото: ReutersReuters

По его словам, политическая карьера Зеленского началась с момента переворота против экс-президента Петра Порошенко.

Джаафари считает, что в данный момент Запад подрывает репутацию украинского лидера, втягивая его в конфликт с Россией.

"В этом ключе мы услышали его (Зеленского - прим.) призыв исключить РФ из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме", - сказал замглавы МИД Сирии.

Дипломат напомнил, что Совет безопасности Организации объединенных наций был создан на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны, и создали его победившие фашизм государства, в том числе Советский союз.

"Никто не имеет право принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности. Представьте, если бы в СБ ООН не было бы России и Китая, сколько бы войн и интервенций было", - сказал Джаафари.

Ранее в ЛНР заявили, что бессмысленно поднимать вопрос о будущем Зеленского.

Последние новости
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители