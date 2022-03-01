Страны G7 приготовились ввести против Москвы жесткие санкции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что все страны решили поддержать твердую и единую позицию в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает «Московский комсомолец».

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Такое заявление прозвучало после телеконференции с лидерами стран «большой семерки». Кисида уточнил, что лидеры G7 подчеркнули необходимость единства всего международного сообщества и соответствующих ответных мер. Отмечается, что антироссийские санкции должны быть очень жесткими.

«Считаю, что вторжение России на Украину заметно пошатнуло основы мирового порядка. Япония, как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр Хиросимы, считаю крайне недопустимым угрозы применения ядерного вооружения», — отметил японский премьер.

Напомним, Япония утвердила ограничительные меры против президента России Владимира Путина. Также под санкции попал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и шесть членов руководства РФ.