В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
20 минут назад

Страны G7 приготовились ввести против Москвы жесткие санкции

Елена Прошина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что все страны решили поддержать твердую и единую позицию в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, сообщает «Московский комсомолец».

Страны G7 приготовились ввести против Москвы жесткие санкции
Фото: EPAEPA

Такое заявление прозвучало после телеконференции с лидерами стран «большой семерки». Кисида уточнил, что лидеры G7 подчеркнули необходимость единства всего международного сообщества и соответствующих ответных мер. Отмечается, что антироссийские санкции должны быть очень жесткими.

«Считаю, что вторжение России на Украину заметно пошатнуло основы мирового порядка. Япония, как единственная страна, которая подверглась атомным бомбардировкам, и особенно как премьер-министр Хиросимы, считаю крайне недопустимым угрозы применения ядерного вооружения», — отметил японский премьер.

Напомним, Япония утвердила ограничительные меры против президента России Владимира Путина. Также под санкции попал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и шесть членов руководства РФ.

Помимо этого, правительство Японии утвердило ранее озвученное решение о заморозке активов представителей российских властей и банков.

Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители