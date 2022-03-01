Страны G7 приготовились ввести против Москвы жесткие санкции

«Мной было подчеркнуто, что спецоперация России на Украине пошатнула основы мирового порядка», — отметил Кисида.

На фоне ситуации вокруг Украины он напомнил о Хиросиме.

Япония внесла в санкционный список шесть человек из руководства России, включая президента страны Владимира Путина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.