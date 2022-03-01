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10 минут назад

Страны G7 приготовились ввести против России жесткие санкции

Lenta.ru

Страны «Большой семерки» (G7) готовы ввести против России жесткие санкции, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

Страны G7 приготовились ввести против Москвы жесткие санкции
Фото: EPAEPA

Он акцентировал внимание коллег «на единстве международного сообщества и необходимости соответствующих ответных мер».

«Мной было подчеркнуто, что спецоперация России на Украине пошатнула основы мирового порядка», — отметил Кисида.

Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

На фоне ситуации вокруг Украины он напомнил о Хиросиме.

«Как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимым угрозы применения ядерного вооружения», — подчеркнул премьер.

Япония внесла в санкционный список шесть человек из руководства России, включая президента страны Владимира Путина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.

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