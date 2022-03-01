В Белом доме обвинили российских дипломатов в шпионаже

12 высылаемых из США российских дипломатов при ООН занимались разведывательной деятельностью, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Во-первых, я бы сказала, что сегодняшние действия готовились в течение нескольких месяцев. США проинформировали ООН и российское постпредство при ООН о начале нами процедуры высылки 12 сотрудников разведки из российского постпредства, которые злоупотребляли возможностью жить в США, занимаясь деятельностью, связанной со шпионажем, что негативно сказывалось на нашей безопасности», — сообщила она.
Псаки отметила, что российские дипломаты занимались враждебной деятельностью, их объявили персонами нон грата. Дипломатам предписано покинуть США к 7 марта.
Власти России расценивают высылку дипломатов из США как враждебное действие. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, российские власти глубоко разочарованы таким решением, отметив, что Вашингтон тем самым нарушили обязательства по обеспечению нормальных условий работы зарубежных представительств.