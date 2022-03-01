В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
51 минуту назад

Европа по ошибке включила Львов в состав России

Елена Прошина

Евросоюз по ошибке включил украинский город Львов в состав России, сказано в санкционном документе на официальной странице Европейского совета.

Европа по ошибке включила Львов в состав России
Фото: ТАССТАСС

Речь идёт об опубликованных ЕС санкционных списках, где место рождения российского бизнесмена Михаила Фридмана указано как «Львов, Российская Федерация». В настоящее время ошибка не исправлена.

«Михаил Маратович Фридман... Место рождения: Львов, Российская Федерация, — следует из в документа.

При этом главы восьми стран Восточной Европы призвали включить Украину в Евросоюз «из солидарности с народом» этой страны. Свою поддержку высказали Болгария, Литва, Польша, Латвия, Словакия, Чехия, Словения и Эстония.

Эти страны призвали подписать все документы как можно скорее. Лидеры перечисленных стран выражают «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС».

Напомним, Евросоюз объявил о расширении санкционного списка россиян, одобряющих военные действия на Украине. Под санкции, в частности, попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телеведущая Ольга Скабеева, писатель Захар Прилепин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеры Михаил Фридман и Алексей Мордашов.

Также список пополнили журналисты Аркадий Мамонтов, Роман Бабаян, Антон Красовский, Модест Колеров, режиссер Тигран Кеосаян, вице-премьер РФ Чернышенко и глава Минстроя РФ Файзуллин.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители