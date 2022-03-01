Европа по ошибке включила Львов в состав России

Евросоюз по ошибке включил украинский город Львов в состав России, сказано в санкционном документе на официальной странице Европейского совета.

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Речь идёт об опубликованных ЕС санкционных списках, где место рождения российского бизнесмена Михаила Фридмана указано как «Львов, Российская Федерация». В настоящее время ошибка не исправлена.

«Михаил Маратович Фридман... Место рождения: Львов, Российская Федерация, — следует из в документа.

При этом главы восьми стран Восточной Европы призвали включить Украину в Евросоюз «из солидарности с народом» этой страны. Свою поддержку высказали Болгария, Литва, Польша, Латвия, Словакия, Чехия, Словения и Эстония.

Эти страны призвали подписать все документы как можно скорее. Лидеры перечисленных стран выражают «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС».

Напомним, Евросоюз объявил о расширении санкционного списка россиян, одобряющих военные действия на Украине. Под санкции, в частности, попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, телеведущая Ольга Скабеева, писатель Захар Прилепин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеры Михаил Фридман и Алексей Мордашов.