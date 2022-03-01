В Сирии назвали цель США на Украине

Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой , чтобы отрезать Европу от российского газа. По словам дипломата, США разрабатывали план по блокировке «Северного потока» и «Северного потока — 2» задолго до начала российской операции на Украине , сообщает РИА Новости.

Американцы были нацелены на эти объекты, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости, — рассказал Джаафари.

Байден, конечно, не мог прочитать будущее, отметил замминистра, но добавил, что действия США — это использование экономики для достижения политических целей.

Ранее сообщалось, что Сбербанк с 1 марта повысил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жильё на 7,3 процентных пункта, до 18,6%. Это стало ответом на повышение ключевой ставки Банком России до 20% днём в понедельник, 28 февраля. По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет, как и призывал президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.