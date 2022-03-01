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18 минут назад

Европа по ошибке включила Львов в состав России

News.ru

Евросоюз случайно включил украинский город Львов в состав России. Речь идёт об опубликованных ЕС санкционных списках, где место рождения российского предпринимателя Михаила Фридмана указано как «Львов, Российская Федерация». Ошибка в документе в настоящее время не исправлена. Список доступен на официальной странице Европейского совета.

Европа случайно включила Львов в состав России
Фото: ТАССТАСС

Михаил Маратович Фридман... Место рождения: Львов, Российская Федерация, — сказано в санкционном документе.

При этом главы восьми стран Восточной Европы призвали включить Украину в Евросоюз «из солидарности с народом» этой страны. Свою поддержку высказали: Болгария, Литва, Польша, Латвия, Словакия, Чехия, Словения и Эстония. Они призвали подписать все документы как можно скорее. Лидеры перечисленных стран выражают «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС».

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотела бы получить Украина. Он рассказал, что делегация, которую он направил в Белоруссию на встречу с Россией, скоро вернётся, и руководство Украины продолжит работу над переговорным процессом.

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